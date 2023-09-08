Вместе не впервые: Леонардо Ди Каприо засняли в клубе целующимся с моделью

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 43 0

Ди Каприо заметили в клубе на Ибице с моделью Черетти

Вместе не впервые: Леонардо Ди Каприо засняли в клубе целующимся с моделью

Фото: www.globallookpress.com / DGP

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Слухи о возможном романе пары впервые появились в мае.

Актера Леонардо Ди Каприо и итальянскую модель Витторию Черетти засняли целующимися в клубе на Ибице. Резонансные кадры опубликовал таблоид Page Six.

На ролике пара обнимается и целуется посреди толпы других отдыхающих. На Ди Каприо были одеты черная футболка и кепка, а на модели красовался блестящий золотистый топ.

Виттория ЧереттиВиттория Черетти. Фото: www.globallookpress.com / IK ALDAMA

Возлюбленных не в первый раз застают вместе. Впервые догадки о романе актера и модели появились в мае 2023 года.

Тогда ди Каприо и Черетти вместе прогуливались в Каннах. Важно при этом отметить, что сами звезды по-прежнему никак не комментируют свои отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, как встреча с ди Каприо поломала судьбы девушек. Пока голливудский красавчик продолжает менять спутниц как перчатки, они в свою очередь все менее охотно соглашаются на интрижку со знаменитостью.

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