Вместе не впервые: Леонардо Ди Каприо засняли в клубе целующимся с моделью
Ди Каприо заметили в клубе на Ибице с моделью Черетти
Фото: www.globallookpress.com / DGP
Слухи о возможном романе пары впервые появились в мае.
Актера Леонардо Ди Каприо и итальянскую модель Витторию Черетти засняли целующимися в клубе на Ибице. Резонансные кадры опубликовал таблоид Page Six.
На ролике пара обнимается и целуется посреди толпы других отдыхающих. На Ди Каприо были одеты черная футболка и кепка, а на модели красовался блестящий золотистый топ.
Виттория Черетти.
Возлюбленных не в первый раз застают вместе. Впервые догадки о романе актера и модели появились в мае 2023 года.
Тогда ди Каприо и Черетти вместе прогуливались в Каннах. Важно при этом отметить, что сами звезды по-прежнему никак не комментируют свои отношения.
Ранее 5-tv.ru писал, как встреча с ди Каприо поломала судьбы девушек. Пока голливудский красавчик продолжает менять спутниц как перчатки, они в свою очередь все менее охотно соглашаются на интрижку со знаменитостью.
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