В Тыве из-за смертельного ДТП отстранили двух чиновников

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 743 0

Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Тувы уволили после смертельного ДТП

В Тыве из-за смертельного ДТП отстранили двух чиновников

Фото: Telegram / Официальный канал Главы Республики Тыва / khovalyg_live

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В результате аварии погибли четыре человека. Что произошло?

Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Республики Тыва уволили после смертельного ДТП, произошедшего в ночь на 8 сентября на трассе «Анисей». Информацией и происшествии поделился глава республики Владислав Ховалыг.

В Улуг-Хемском районе столкнулись гражданский и служебный автомобиль. Второй принадлежал подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ «Авиалесоохрана».

«По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз», — сообщил Ховалыг.

В результате аварии скончались четыре человека. В гражданском автомобиле находилась целая семья, выжить удалось только младшему ребенку. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

7 сентября в страшном ДТП под Петербургом погибли девочки-велосипедистки. После страшной аварии предположительный виновник был задержан. Им оказался 32-летний иностранец. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем.

Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались. Возраст потерпевших 14-15 лет. Также травмы получил их тренер. Одну девочку успешно прооперировали после аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии пострадавших в ДТП девочек-велосипедисток.

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