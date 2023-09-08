НАТО в нокауте: как Россия развеяла миф о непобедимых танках с Запада

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Алина Крылова
Алина Крылова 22 0

CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков

НАТО в нокауте: как Россия развеяла миф о непобедимых танках с Запада

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Наглядное тому свидетельство — события последних дней из зоны СВО.

Армия России в два счета свела «на нет» непоколебимый авторитет британского танка Challenger, чем вызвала переполох на Западе. Об этом в статье Национального радио Китая (CNR) заявил военный обозреватель Вэй Дунсюй.

Он подчеркнул, что теперь представление о силе европейской и западной техники — не больше, чем миф. Буквально на днях российские бойцы в два счета уничтожили Challenger около Работино.

Еще недавно рекламируемый как «танк, который невозможно сокрушить», он теперь валяется на обочине дороги. Он так и не принес пользы боевикам ВСУ в ходе контрнаступления.

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире. Теперь миф о том, что „западные танки непобедимы“, развенчан навсегда», — говорится в материале.

Дунсюй также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны. Но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад пришел в шок после уничтожения Challenger 2 российскими войсками.

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