В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
Глава МО Британии Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
Бронетехника уничтожена в бою впервые с начала применения в 1994 году.
В Минобороны Великобритании подтвердили данные об уничтожении танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Новый глава ведомства Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News заявил, что страна не планирует передавать Украину новый танк взамен уничтоженному.
«Я могу подтвердить, что это так», — ответил он на вопрос об уничтожении Challenger 2.
После новости о том, что на фронте уничтожен Challenger 2, Запад пришел в шок. Украина и ее спонсоры были уверены, что танк невозможно уничтожить, потому что такого еще ни разу не было в истории.
Теперь, как утверждают эксперты, британцы просят украинцев всеми силами защищать оставшиеся машины. Из обещанных 31 экземпляров ВСУ пока получили всего десять, но теперь неизвестно, получат ли они оставшиеся.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ.
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