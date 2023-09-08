«Новость шокирует многих»: Успенская сделала внезапное заявление о внуках

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 42 0

Певица Любовь Успенская пообещала, что у нее скоро будут внуки

«Новость шокирует многих»: Успенская сделала внезапное заявление о внуках

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Действительно ли беременна ее дочь Татьяна Плаксина?

Певица Любовь Успенская шокировала неожиданным заявлением о беременности дочери. Об этом сообщает издание «Страсти».

Так, ее 33-летняя наследница Татьяна Плаксина якобы станет матерью раньше, чем «через девять месяцев». На светском мероприятии Успенская заявила, что «они готовятся», положив при этом руку на живот дочери.

Однако Плаксина отметила, что это шутка, подчеркнув, что «там пока никого нет». При этом ее мать настояла, что «скоро будет».

По мнению наследницы, ее родительница просто любит хайповать. Однако настойчивость Успенской могла бы убедить даже самого упертого.

«Скоро-скоро, мы в ожидании. Я мечтаю сказать, что скоро буду бабушкой. Намечается. В ближайшее время объявим эту новость, которая шокирует многих», — не унималась звезда.

Артистка поспешила добавить, что ее дочь просто не хочет признавать правду. Плаксина лишь добавила дополнительную интригу фразой: «Это скоро, но не так уж скоро».

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской шокировала пользователей сети откровенным видео.

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