Что-то скрывают? Почему Пентагон не знает сроки поставок снарядов с ураном на Украину

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В Пентагоне затруднились назвать сроки поставок снарядов с ураном на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aimee Dilger; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Расплывчатые даты ведомство дает и по танкам Abrams.

Снаряды с обедненным ураном отправят на Украину перед поставкой танков Abrams. Об этом сообщили в Пентагоне.

Однако заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос журналистов о точных сроках доставки боеприпасов. То ли не подготовилась к брифингу, то ли такую важную информацию в Пентагоне от собственных пресс-офицеров скрывают.

«Я бы позволила Украине самой объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы достаточно открыто заявили, что ожидаем прибытия танков на Украину где-то осенью. Но у меня просто нет более конкретной информации. Я направляю вас к Украине, чтобы она объявила, когда они на самом деле прибудут», — сказала представитель министерства.

В Пентагоне также сообщили, что танки Abrams ВСУ получат не позднее осени. Видимо, как раз к сезону дождей и распутицы, чтобы тяжелые 70-тонные машины сразу увязли в грязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

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