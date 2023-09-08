Что-то скрывают? Почему Пентагон не знает сроки поставок снарядов с ураном на Украину
В Пентагоне затруднились назвать сроки поставок снарядов с ураном на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aimee Dilger; 5-tv.ru
Расплывчатые даты ведомство дает и по танкам Abrams.
Снаряды с обедненным ураном отправят на Украину перед поставкой танков Abrams. Об этом сообщили в Пентагоне.
Однако заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос журналистов о точных сроках доставки боеприпасов. То ли не подготовилась к брифингу, то ли такую важную информацию в Пентагоне от собственных пресс-офицеров скрывают.
«Я бы позволила Украине самой объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы достаточно открыто заявили, что ожидаем прибытия танков на Украину где-то осенью. Но у меня просто нет более конкретной информации. Я направляю вас к Украине, чтобы она объявила, когда они на самом деле прибудут», — сказала представитель министерства.
В Пентагоне также сообщили, что танки Abrams ВСУ получат не позднее осени. Видимо, как раз к сезону дождей и распутицы, чтобы тяжелые 70-тонные машины сразу увязли в грязи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.
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