Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх рассказала, что на этот раз США будут поставлять киевскому режиму.
Фото: Reuters / Gabriel Jenko
США формируют новый пакет военной помощи Украине, оцениваемый в 600 миллионов долларов. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе очередного брифинга для журналистов. По ее словам, в поставку войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.
На сайте американского оборонного ведомства появилась более полная информация о составе очередного пакета помощи киевскому режиму. Согласно справке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат также снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, снаряды калибра 105 миллиметров, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и оборудование для разминирования.
«Сегодня министерство объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине. В этот пакет на 600 миллионов долларов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства», — сказала Сингх на брифинге.
По данным на сайте Пентагона, вооружения из нового пакета будут закуплены «у представителей промышленности или партнеров». В рамках упомянутой инициативы власти США заключают серию договоров с соответствующими предприятиями. Отмечается, что за все время спецоперации Штаты потратили на поддержку Киева 44,4 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон планирует передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
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