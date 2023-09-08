Насыщенный график: Лавров встретился с премьером Бангладеш Хасиной

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Глава МИД РФ Лавров провел встречу с премьером Бангладеш Хасиной

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Визит дипломата в Дакку стал частью его большого турне по Юго-Восточной Азии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в столице Бангладеш Дакке провел рабочую встречу с премьер-министром этой южноазиатской страны Шейх Хасиной.

Визит главы российского МИДа в Дакку стал частью его большого турне по Юго-Восточной Азии. Ранее он принял участие в Восточноазиатском саммите в Индонезии.

А дальше дипломат отправится в столицу Индии. Там он будет представлять нашу страну на саммите «Большой двадцатки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США считают, что президент Украины Владимир Зеленский обязан посетить саммит G20 в Индии. Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что украинский лидер должен выступить на конференции, так как, по его словам, безустанно только и занимается тем, что вовлекает президентов различных стран в разработку «идеального мира».

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