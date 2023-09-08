США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Салливан: США хотели бы видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Hindustan Times

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Евросоюз назвал украинский конфликт приоритетным вопросом для обсуждения на предстоящем саммите G20 в Нью-Дели.

Соединенные Штаты Америки (США) считают, что президент Украины Владимир Зеленский обязан посетить саммит G20 в Индии. Об этом сообщил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью с изданием РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский должен выступить на конференции, так как, по его словам, безустанно только и занимается тем, что вовлекает президентов различных стран в разработку «идеального мира». Звучит, конечно, смешно, но западные кураторы остаются довольны его работой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что никто из Верховной Рады Украины не слушал речь Рустема Умерова.

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