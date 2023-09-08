«Вылез из норы»: Поплавская о возвращении Шепелева на телевидение

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 425 0

Поплавская раскритиковала возвращение Шепелева на телевидение

«Вылез из норы»: Поплавская о возвращении Шепелева на телевидение

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Звезда напомнила ведущему о его темном прошлом и множестве неоднозначных поступков.

Актриса Яна Поплавская прокомментировала возвращение телеведущего Дмитрия Шепелева на российское телевидение, сообщают dni.ru. Как отметила звезда в соцсетях, он теперь собирается вести шоу на одном из федеральных каналов.

При этом артистка напомнила о неоднозначной позиции Шепелева во время начала спецоперации на Украине. А сейчас, говорит актриса, людям придется смотреть на его «лживое лицо».

«Теперь решил, что пришло время вылезать из норы», — добавила Поплавская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поплавская рассказала последние новости о сыне из зоны СВО. Клим Поплавский принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции в конце прошлого года. Он не только принимает участие в военных действиях, но и работает над документальным фильмом.

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