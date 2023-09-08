«Не переломит ситуацию»: в США указали Украине на провал контрнаступления

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

Экс-офицер ВС США Дэвис: Украина потеряет свои территории и население

«Не переломит ситуацию»: в США указали Украине на провал контрнаступления

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Киев, убежден американский офицер в отставке, просто обречен.

Сейчас США активно помогают Украине, но такая поддержка приведет к обратному эффекту — страна потеряет свои территории и население. Об этом в материале для 19FortyFive написал офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление практически не продвигается, и в конечном итоге оно обречено на провал. При этом ВСУ, убежден эксперт, точно не смогут установить контроль на занятых ими территориях.

Сейчас правительство США «кормит» Украину, давая все, что требует Киев. Но это приведет лишь к потерям среди местного населения и разрушению инфраструктуры, считает специалист.

«Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — констатировал Дэвис.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский наемник раскрыл новый план украинских боевиков.

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