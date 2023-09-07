Череда проигрышей: американский наемник раскрыл новый план украинских военных

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 123 0

Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года

Череда проигрышей: американский наемник раскрыл новый план украинских военных

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Спецоперация

Российская оборона настолько хороша, что у ВСУ не остается никаких шансов на продвижение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) придумали новый план для оправдания своих неудач — теперь они перенесли свое контрнаступление на лето 2024 года. В новой попытке они планируют использовать истребители F-16, которые им еще, кстати говоря, не поставили. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов рассказал американский наемник Мэттью Вандайк.

«Авиация будет. F-16 уже в пути. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», — рассказал боевик.

Однако тут же признал — российская армия создала такие мощные минные поля, что ВСУ сталкивается с серьезными сложностями при попытке продвижения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США раскрыли Украине глаза на реальный эффект от поставок F-16.

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