Извлекают выгоду: самолеты Британии начали охранять суда с зерном Украины

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Алина Крылова
Алина Крылова 2 0

Telegraph: ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

Извлекают выгоду: самолеты Британии начали охранять суда с зерном Украины

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Olivia Gibson

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Отказавшиеся от членства в ЕС британцы решили сделать «ход конем».

Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

Поступок англичан стал своеобразным ответом на прекращение зерновой сделки, говорится в материале. По информации журналистов, в правительстве Великобритании нашли выгоду в сохранении ценного ресурса.

Планируется, что безопасность судов с зерном обеспечит Британии определенную продуктовую стабильность после выхода России из «ерновой сделки. По данным издания, в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам.

О сроках окончания операции официальных заявлений пока не поступало. В правительстве Великобритании также пообещали использовать военную авиацию для отслеживания активности России в Черном море.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Россия не планирует возвращаться в зерновую сделку.

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