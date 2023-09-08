Извлекают выгоду: самолеты Британии начали охранять суда с зерном Украины

Отказавшиеся от членства в ЕС британцы решили сделать «ход конем».

Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

Поступок англичан стал своеобразным ответом на прекращение зерновой сделки, говорится в материале. По информации журналистов, в правительстве Великобритании нашли выгоду в сохранении ценного ресурса.

Планируется, что безопасность судов с зерном обеспечит Британии определенную продуктовую стабильность после выхода России из «ерновой сделки. По данным издания, в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам.

О сроках окончания операции официальных заявлений пока не поступало. В правительстве Великобритании также пообещали использовать военную авиацию для отслеживания активности России в Черном море.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Россия не планирует возвращаться в зерновую сделку.