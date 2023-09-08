Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко женился прямо во время клипа

Солист группы «Иванушки-International» Кирилл Туриченко сделал сюрприз своей возлюбленной, Дарье Тарасовой, сыграв настоящую свадьбу во время съемок. Певец вдохновился атмосферой на съемках клипа «Я хочу любви» и пригласил выездную бригаду для регистрации брака. По задумке, роспись должна была быть постановочной, но в итоге она оказалась настоящей.

Такой сюрприз решил преподнести Кирилл своей избраннице. О том, что все было по-настоящему, певец рассказал девушке только во время телеэфира RU.TV.

«Мы решили официально расписаться, и у меня всегда спрашивают, меняется ли что-то после брака. Нет, нас с Дашей как было хорошо, так и продолжает быть. Мы решили, что это видео пропитано любовью, там присутствует очень много видео счастливых людей, поэтому мы решили все это наконец-то сделать!» — рассказал исполнитель.

Кирилл больше двух лет счастлив в отношениях с Дарьей Тарасовой. Со своей избранницей музыкант познакомился в общей компании.

А о том, как Туриченко сделал предложение своей девушке, он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.