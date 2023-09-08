Россия находится на правильной стороне во многом благодаря персональным взглядам Владимира Путина.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выступил с опровержением слов госсекретаря США Энтони Блинкена о «недолговечности» президента России Владимира Путина. Политическому лидеру РФ предрекли долголетие.

В интервью для YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик армии США Скотт Риттер констатировал, что Путин уже «пережил» на посту четверых президентов Америки, среди которых Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама, Дональд Трамп. Та же участь ждет и действующего президента Джо Байдена.

«Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей „проблемы Путина“», — заявил он.

По словам эксперта, американским властям не удалось свергнуть правительство РФ с помощью спровоцированного ими украинского конфликта. Путин находится на «правильной стороне истории». Осознание этого вызывает у американцев-патриотов стыд и неловкость.

«Путин успешно борется, он победит на Украине, переживет Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали Путина единственным, кто пытался предотвратить конфликт на Украине.