Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Российский лидер на протяжении восьми лет делал все, чтобы решить вопрос дипломатией.
Президент РФ Владимир Путин — единственный, кто пытался предотвратить конфликт на Украине, тогда как главу киевского режима Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.
«Никого не беспокоит, что там (на Украине — Прим. ред.) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — сказал журналист.
Хинкл обратил внимание на то, что российский лидер на протяжении восьми лет пытался урегулировать украинский кризис дипломатическим путем. Путин «был прав на 100%», однако в Киеве отвергали все мирные предложения, включая Минские соглашения, заключил журналист.
Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявил, что конфликт в Донбассе начал Зеленский, но никак не Россия. Однако Москва раскрыла план Киева по проведению этнических чисток в Донбассе и Крыму и нанесла превентивный удар.
Риттер также напомнил, что благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду раскрылось, что Минские соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО подготовить украинскую армию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал причиной происходящего на Украине поддержанный Западом незаконный правительственный переворот девять лет назад. Россия же, по словам президента, была вынуждена вмешаться, чтобы защитить людей, выступивших против кровавого мятежа, и имела на это полное право.
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