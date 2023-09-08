Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг»

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Картина расскажет о жизни людей с протезами.

Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Фигурист Роман Костомаров станет участником документального сериала «Киборг». Об этом сообщили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

В картине будут представлены истории нескольких людей, которые пережили потерю конечности и вынуждены жить с протезами. Герои сериала расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу.

Роман Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года сразу после новогодних праздников. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось.

За время болезни фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако такие события не сломали дух спортсмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера.

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