Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг»

Фигурист Роман Костомаров станет участником документального сериала «Киборг». Об этом сообщили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

В картине будут представлены истории нескольких людей, которые пережили потерю конечности и вынуждены жить с протезами. Герои сериала расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу.

Роман Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года сразу после новогодних праздников. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось.

За время болезни фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако такие события не сломали дух спортсмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера.