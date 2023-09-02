Не предел: Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера

|
Полина Долгова
Полина Долгова 16 0

Роман Костомаров стал мотивационным оратором после ампутации

Не предел: Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмен выступит на бизнес-форуме, где расскажет о том, как не сломаться после страшных событий в жизни.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который пережил в этом году трагедию, связанную со здоровьем, предложили работу тренером по мотивации.

Его первое выступление запланировано на конец ноября на бизнес-форуме «Грани личного бренда» в Москве. Предполагается, что фигурист расскажет не только о своей доблестной карьере, но и о борьбе за жизнь, которая продолжалась в столичной больнице 175 дней.

Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года сразу после новогодних праздников. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За время болезни он пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако такие события не сломали дух спортсмена.

К слову, весь российский спорт в приятном удивлении от того, как Костомаров быстро восстанавливается. Легенда встречается с коллегами по фигурному катанию и выполняет физические упражнения. Недавно он опубликовал в Сеть видео, где он с широкой улыбкой на лице бегает на протезах. Также Костомаров участвует в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров будет участвовать в шоу в Сочи до 30 сентября.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

20:36
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
20:20
Опасно для жизни: чем грозит переедание арбузов
20:04
«Все это ложь»: в Киеве разоблачили пропаганду Зеленского о ВСУ
19:48
Уничтожит Техас: в США испугались мощи ракетного комплекса «Сармат»
19:34
Не предел: Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера
19:27
Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
У прохожих на виду: в центре Москвы открыли доску Владимиру Шаинскому
«Мужу уже ничем не помогу»: история любви Янина и Клюшниковой
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России