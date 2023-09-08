«Люди реально не видят»: как съесть шаурму и не отравиться

Какие методы помогут опознать испорченное или некачественное блюдо?

Недавно в Курской области произошло трагическое событие — люди массово отравились шаурмой, а одна девушка даже умерла вследствие данного инцидента. Врач-диетолог Юлия Верховская рассказала 5-tv.ru, как проверить шаурму и понять, безопасно ее есть или нет.

«Проверить очень непросто, потому что в шаурму добавляют приправы, которые заглушают истинный запах мяса или овощей», — говорит специалист.

Она отметила, что скорее всего люди в Курской области пострадали от инфекционно-токсического шока, который мог появиться в результате потребления несвежих продуктов. Раз перекус шаурмой даже привел к летальному исходу, то можно с уверенностью сказать, что ингредиенты находились в ужасном состоянии — и в таком случае просто понюхать блюдо было бы достаточно.

«Шаурма заворачивается в лепешку и люди реально не видят, что там лежит. Поэтому очень важно наблюдать за тем, как собирается шаурма и откуда шаурмист берет эти продукты, надеты ли на нем перчатки, есть ли в шаурмечной раковина для того, чтобы он мог помыть руки и вообще делает ли он это перед тем, как начинать шаурму готовить», — рассказала врач.

Клиенту нужно оценить место, где он покупает шаурму, обратить внимание на чистоту, посмотреть, не переполнены ли мусорные баки. В некоторых заведениях могут «гулять» даже мыши с крысами. Это точно говорит о том, что покупать еду в таком месте не стоит. Если какие-то из пунктов не соблюдены, то это повод насторожиться.

Но если человек все-таки купил себе шаурму, то надо ее хотя бы понюхать. Ведь разложившиеся мясо или овощи имеют едкий и зловонный запах. Иногда даже приправы не могут его перебить. Шаурму можно немного развернуть и посмотреть на состояние ингредиентов.

После первого укуса надо понять, насколько блюдо свежее: если все в порядке, то его можно продолжать есть. Но если вдруг чувствуется, что с шаурмой что-то не так, то нужно выкинуть блюдо и выплюнуть то, что осталось во рту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек.

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