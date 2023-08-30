Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Среди пострадавших есть дети девяти и 13 лет.

Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Массовые отравления в России

Количество пострадавших, отравившихся шаурмой и курицей-гриль в московском кафе «Бистро-24», увеличилось до 53 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что в заведении быстрого питания на севере столицы продавалась некачественная продукция. Среди пострадавших есть двое детей девяти и 13 лет. В пресс-службе подчеркнули, что до сих пор продолжается анализ взятых проб.

«В инфекционные стационары госпитализировано 42 человека, из них десять человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз „сальмонеллез“», — отметили в ведомстве.

В Москве 32 человека отравились шаурмой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту отравления Роспотребнадзор направил запрос в следственное управление СК РФ о возбуждении уголовного дела. Кроме того, составлены иски с целью защиты их прав.

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