Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 20 0

Таковы данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Phillips

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Ночью с 8 на 9 сентября во всех трех московских аэропортах отменены или задержаны рейсы. Минимум 13 рейсов задержано, еще четыре — отменено. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

В «Шереметьево» ждут вылета три рейса, в «Домодедово» — два, к тому же три полностью отменены. Во «Внуково» задержано аж восемь рейсов, и еще один отменен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву на две недели.

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