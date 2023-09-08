Египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву на две недели

Тем, кто уже приобрел билеты, в Росавиации пообещали компенсировать затраты.

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

В источнике отмечается, что причиной временной отмены рейсов стала производственная необходимость. Туристы, купившие билеты на рейсы этой авиакомпании, смогут вернуть деньги за билеты в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. Тем, кто собирался прилететь в Россию из отпуска в Египте, автоматически продлят бронь в отелях, попутно предоставив билеты на другие рейсы.

«Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву, о чем будет объявлено индивидуально через отельных гидов», — заявили в ведомстве.

В компании уточнили, что для принятия решения по оформленным турам необходимо обратиться по месту приобретения туров или по телефонам на официальном сайте. В Росавиации в ближайшие дни проведут оперативное совещание.

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