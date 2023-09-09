«Все смеются над США»: на Аляске раскритиковали решение Байдена

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Губернатор Аляски: Байден превратил США в посмешище из-за ограничения газодобычи

«Все смеются над США»: на Аляске раскритиковали решение Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Губернатор региона сообщил, что ждет президентских выборов в 2024 году, чтобы «попрощаться» с нынешним президентом Америки.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден принял решение ограничить количество газа и нефти на Аляске, после чего губернатор штата высказался о том, что Байден превратил Америку в посмешище. По словам Майка Данливи, над Штатами смеются во всем мире — от Китая до России. Такое заявление губернатор сделал в беседе с изданием Fox Business.

По его мнению, решение президента абсолютно бессмысленно, единственное, к чему оно может привести — это резкий скачок цен на нефть и газ для обычного населения страны.

«Но, в конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединенными Штатами. Я историк, Ларри (ведущий программы — Прим. ред.), и не могу вспомнить в истории государств или империй пример, где бы они настолько вставляли себе палки в колеса, как это происходит в настоящее время с этой администрацией», — заключил Данливи.

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