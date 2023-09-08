Атака на Обаму: зачем Такер Карлсон заговорил о связях политика с мужчинами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 95 0

Политолог Солонников: интервью Карлсона выбивает Мишель Обаму из кандидатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Al Drago / Pool via CNP; Личный архив Дмитрия Солонникова; Reuters / United Nations; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал скандалы на фоне грядущих президентских выборов в США.

Мощная информационная война против семейства экс-президента США Барака Обамы — часть плана по вытеснению его супруги Мишель из предвыборной гонки. Начало этой большой и, судя по всему, кровавой войне положил американский журналист Такер Карлсон, что опубликовал интервью с мужчиной, который якобы делил с бывшим главой государства постель и дорожки кокаина. История как минимум не самая актуальная — речь идет о давних событиях, если они вообще имели место.

Почему же она произвела эффект разорвавшейся бомбы? Кому нужно сейчас травить Обаму и очернять без того мрачное политическое имя (в 2014-м исследование Квиннипэкского университета показало, что 33% участников опроса сочли Барака Обаму худшим президентом со времен Второй мировой войны, даже хуже Джорджа Буша-младшего. — Прим. ред.)? Политолог Дмитрий Солонников сообщил 5-tv.ru, что уверен — интервью Карлсона — часть плана по изгнанию.

«Это было действительно еще в 2008 году, просто сейчас это обратно вытащили. Вытащили, потому что есть сомнения в участии Байдена в президентской гонке. И Камала Харрис начала говорить, что она готова заменить Байдена, и одновременно начали активно говорить про Мишель Обаму, которая вроде как по рейтингам обходит Байдена и может быть чуть ли не лучшим кандидатом от демократов», — рассуждает эксперт.

Представители демократической партии не рады Роберту Кеннеди-младшему, претендующему на пост лидера страны, хоть он и их соратник. Кандидат выступает против идеи американского глубинного государства, является, по словам Солонникова, внесистемным политиком, да еще и довольно непредсказуемым. Куда более удобным руководителем страны стала бы Камала Харис. Или жена бывшего президента Мишель Обама.

«Камала Харрис сейчас действующий вице-президент и находится в периодических поездках, ее может быть трудно поймать, а Мишель Обама — объект для атак. Вот на семейство Обама поэтому теперь и идет информационная волна. Не все бы хотели в Америке, чтобы семейство Обама вернулось к власти», — считает политолог.

По мнению Дмитрия Солонникова, против «семейства» решительно выступает республиканская партия, а у нее много сторонников в СМИ. И то, что происходит с именами экс-президента и его супруги — прямое следствие участия прессы в политической борьбе. Ориентирующиеся на республиканцев журналисты просто делают свое дело — убивают словом.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили, что Барак Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах.

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