Пустые возмущения? В Германии разочарованы ростом российской торговли

BI: немецкий ученый Стамер пожаловался на рост российской торговли
Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков
Торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на «масштабные санкции».
Российская Федерация успешно выдержала санкционное давление западных стран и активно возвращается в мировую торговлю, что вызвало большое разочарование у экспертов из Германии. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.
Активность нашей страны на торговых рынках сильно активизировалась в августе, несмотря на западные санкции. Грузооборот российских портовых городов (Новороссийск, Санкт-Петербург и Владивосток) практически достиг своего максимума с начала специальной военной операции (СВО).
«Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — жалуются ученые из Германии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что крупнейший банк Европы HSBC решил отказаться от работы с Россией.
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