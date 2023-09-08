Крупнейший банк Европы HSBC решил отказаться от работы с Россией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Почему организация решила прекратить обслуживать клиентов из РФ?

Крупнейший банк Европы HSBC решил отказаться от работы с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

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Самая крупяная банковская группа Европы HSBC с 27 октября приостановит обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии. Изданию Nikkei Asia стало известно о таком решение банка из уведомлений, которые разослала организация своим клиентам.

Своими действиями HSBC пытается свести операционные риски в РФ и Белоруссии к минимуму. По сообщениям издания банковская группа не планирует менять свое решение в ближайшее время. Также HSBC отметили, что такое решение обусловлено усложнившейся нормативной ситуацией.

Также представители организации сообщили, что они до сих пор пытаются продать российские активы Экспобанку. В HSBC надеются завершить сделку до конца 2023 года. Но сейчас ожидается одобрение со стороны местных регулирующих органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению.

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