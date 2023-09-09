The Guardian: жители штата Гавайи задумались о выходе из состава США

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Алина Крылова
Алина Крылова 37 0

О возможной независимости заговорили громко и всерьез.

The Guardian: жители штата Гавайи задумались о выходе из состава США

Фото: www.globallookpress.com / Craig Lovell

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Накрывшие Гавайи в августе лесные пожары усугубили желание штата получить независимость от США. Об этом 8 сентября пишет британская газета The Guardian.

Как сообщает источник в зарубежной прессе, угроза жизни, возникшая из-за бушующей стихии на острове Мауи, укрепила желание местных жителей вступить в борьбу за суверенитет. Активисты считают, что референдум — единственный способ сохранить жизнь и здоровье детей и внуков, пока американские власти бездействуют.

Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин объяснила: гавайские законодатели, до недавнего отличавшиеся определенной независимостью, потеряли возможность бороться с последствиями пожаров. Сотни семей лишились крова над головой из-за стремительного распространения огня, а сейчас вынуждены расхлебывать последствия жилищного кризиса.

«Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны», — подчеркнула она.

Напомним, что лесной пожар в американском штате Гавайи начался 9 августа. Без жилья остались 4,5 тысячи человек. Огонь быстро распространился на туристический город Лахайна. Больше десяти тысяч коренных жителей вынуждены были бежать вдругой регион в надежде спастись от последствий стихии.

Жертвами пожаров стали 115 человек, еще тысячи попали в список пропавших без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Греции самый крупный пожар уничтожил десятки километров леса.

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