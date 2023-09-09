Опасно и дико: Запашный рассказал о безумной просьбе Линдеманна на съемках клипа

Немецкий музыкант готов на самые сумасшедшие поступки ради хайпа и просмотров.

Запашный рассказал о съемках клипа Тилля Линдеманна с тиграми в Москве. Специально для съемок видеоряда на песню «Zunge» солист Rammstein прилетел в Россию, где арендовал арену с хищниками на несколько дней.

Изначально музыкант хотел, чтобы хищник напал на него в кадре, но дрессировщик отговорил иностранного гостя от опасной затеи. По замыслу фронтмена, он должен был стоять в клетке сразу с несколькими тиграми, пока те «наворачивают вокруг него круги». Однако в последний момент сумасшедшая идея отменилась: Запашный сумел уговорить певца не рисковать здоровьем.

«Рассказал про идею клипа и заявил, что все трюки он намерен исполнять лично. Потому что я сразу спросил, нужно ли готовить дублера. Но он сказал: „Нет, нет, я хочу все сделать сам“. После он уточнил: „А тигр мог бы на меня напасть?“. То есть он хотел, чтобы тигр напал на него, и, возможно, даже повредил для исключительного правдоподобия», — разоткровенничался Запашный в беседе с KP.RU.

Сразу после озвученной просьбы Запашный опешил, а позже заявил, что ни за что не возьмет ответственность за возможные увечья мировой звезды на себя. После долгих обсуждений потомственный дрессировщик разрешил Линдеманну кормить тигров мясом изо рта ради эффектной картинки.

Из всех подопечных больше всех «работы» в кадре досталось молодому тигру Запашных, Рикки. Но и за его реакцию укротители не могли ручаться до конца.

«Я сразу сказал Тиллю, что для проведения таких трюков одного дня недостаточно. После чего он послушно несколько раз приезжал к нам в цирк на репетиции. Общался с тиграми, мы пробовали делать трюк. И после того, как убедились, что животные на него реагируют хорошо, и он себя ведет адекватно — не провоцирует, не безумствует, а четко выполняет указания, согласились», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал о сотрудничестве Линдеманна с российским режиссером на съемках клипа.