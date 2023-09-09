Кормил тигров мясом изо рта: вышел клип Линдеманна, снятый в Московском цирке

|
Алина Крылова
Алина Крылова 10 0

Новый клип «Zunge» Тилля Линдеманна был снят в Московском цирке

Кормил тигров мясом изо рта: вышел клип Линдеманна, снятый в Московском цирке

Фото: www.globallookpress.com / Francesco Castaldo

Читайте нас в: Дзен Новости

Новый ролик на песню стал своеобразным ответом после скандала с харассментом.

Солист Rammstein сумел превзойти самого себя в стремлении к экспериментам. Новый клип «Zunge» («Язык»), снятый после обвинений в харассменте, поражает даже искушенную публику.

Немец презентовал ролик, изобилующий сценами жестокости, 8 сентября. Ради зрелищной картинки Линдеманн арендовал арену Московского цирка, а заодно привлек к действу несколько тигров. Ролик получился жутковатый: за несколько минут певец успевает скормить хищнику мясо изо рта, зашивает рот проволокой наживую и сидит в клетке для тигров, примеряя роль заключенного, сообщает KP.RU.

Фото: Telegram / Телеграмм канал Эдгарда Запашного / zapashnyru

Режиссер клипа, актриса Анна Цуканова-Котт уверена: новый шедевр Линдеманна точно придется по душе его фанатам. А вот за чувства остальных зрителей стоит переживать всерьез: решиться досмотреть до конца сможет точно не каждый. Для сторонних наблюдателей и вовсе стало очевидно: Линдеманн склонен к мазохизму ради искусства. Именно за это в свое время поклонники и полюбили солиста Rammstein.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тилль Линдеманн привлек российскую актрису и режиссера к съемкам своего клипа.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:58
Кормил тигров мясом изо рта: вышел клип Линдеманна, снятый в Московском цирке
8:44
Как в России можно сэкономить на полисе ОСАГО: лучшие советы
8:30
Хиллари Клинтон отчитали в Белом доме за просьбу к Зеленскому в 2021 году
8:16
Во Льгове задержаны причастные к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой
8:05
Любовь Успенская готовится стать бабушкой: «Намечается в ближайшее время»
7:56
Затмил испанца: Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Умер звездный хирург Отари Гогиберидзе
ОМОН «накрыл» бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России