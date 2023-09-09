Кормил тигров мясом изо рта: вышел клип Линдеманна, снятый в Московском цирке

Новый ролик на песню стал своеобразным ответом после скандала с харассментом.

Солист Rammstein сумел превзойти самого себя в стремлении к экспериментам. Новый клип «Zunge» («Язык»), снятый после обвинений в харассменте, поражает даже искушенную публику.

Немец презентовал ролик, изобилующий сценами жестокости, 8 сентября. Ради зрелищной картинки Линдеманн арендовал арену Московского цирка, а заодно привлек к действу несколько тигров. Ролик получился жутковатый: за несколько минут певец успевает скормить хищнику мясо изо рта, зашивает рот проволокой наживую и сидит в клетке для тигров, примеряя роль заключенного, сообщает KP.RU.

Фото: Telegram / Телеграмм канал Эдгарда Запашного / zapashnyru

Режиссер клипа, актриса Анна Цуканова-Котт уверена: новый шедевр Линдеманна точно придется по душе его фанатам. А вот за чувства остальных зрителей стоит переживать всерьез: решиться досмотреть до конца сможет точно не каждый. Для сторонних наблюдателей и вовсе стало очевидно: Линдеманн склонен к мазохизму ради искусства. Именно за это в свое время поклонники и полюбили солиста Rammstein.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тилль Линдеманн привлек российскую актрису и режиссера к съемкам своего клипа.