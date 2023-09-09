Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

На выборах в столице появилось одно очень удобное нововведение.
Фото: © РИА Новости / Егор Алеев
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника. Об этом он сообщил в личном блоге.
«Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — написал он.
Также Собянин отметил, что помимо электронного варианта можно проголосовать и в оффлайн-режиме. Москвичи впервые могут голосовать на любом участке: не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем новая кампания выборов в России отличается от прошлых.
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