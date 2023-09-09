Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника. Об этом он сообщил в личном блоге.

«Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — написал он.

Также Собянин отметил, что помимо электронного варианта можно проголосовать и в оффлайн-режиме. Москвичи впервые могут голосовать на любом участке: не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем новая кампания выборов в России отличается от прошлых.