Африканский союз станет постоянным членом G20

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Алина Крылова
Алина Крылова 6 0

В Индии сообщили, что Африканский союз стал постоянным членом G20

Африканский союз станет постоянным членом G20

Фото: Reuters / POOL

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В индийском внешнеполитическом ведомстве назвали свершившееся событие ключевым результатом саммита.

Африканский союз стал постоянным членом «Большой двадцатки». С соответствующим заявлением к прессе вышел официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

За несколько дней до мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил представителя Африканского союза, Азали Ассумани, принять участие в слушаниях. Сразу после торжественной речи «новичка» официальный представитель Индии тепло отзывался о коллегах из стран Черного континента.

Спустя сутки после начала саммита стало известно, что Африканский союз теперь получит право официально присутствовать на всех мероприятиях G20.

«Африканский союз становится постоянным членом „Большой двадцатки“. Ключевой результат (саммита — Прим. ред)», — написал Багчи на своей странице в соцсетях.

Ранее соответствующую инициативу открыто поддержал президент России Владимир Путин. В официальной речи он подчеркнул, что подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям позволит стране сделать огромный шаг на мировой арене. В G20 у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС.

До этого 5-tv.ru писал, как Сергея Лаврова встретили на саммите G20 в Дели.

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