Лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Лидеры G20 в итоговой декларации призвали к полному выполнению зерновой сделки

Лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Представители «двадцатки» договорились укреплять глобальную продовольственную безопасность.

Лидеры стран G20 призвали к выполнению зерновой сделки в полном объеме, обеспечивая поставки продовольствия как из России, так и из Украины. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Призываем к их (инициатив — Прим. ред.) полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствие и удобрения из РФ и Украины», — гласит декларация.

Также представители G20 договорились укреплять глобальную продовольственную безопасность и пришли к выводу, что развивающиеся страны должны в более полной мере быть представлены в мировых экономических институтах.

Накануне в ООН заявили о готовности пойти на уступки по выполнению российских условий возобновления зерновой сделки. Руководство организации предложило России выйти на соглашение на основе «четырех краеугольных камней» по формату страхования российских судов, разрешения оставлять судна в Европе, а также переподключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT и вернуть замороженные в ЕС активы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
«Не лучший способ»: мэру Харькова пришлось оправдываться за русский язык
16:30
«Всегда есть, чему поучиться»: глава МЧС Куренков приехал с официальным визитом в ЮАР
16:19
Умер режиссер МХТ имени Антона Чехова Николай Шейко
16:14
«Наши славные воины»: ВС РФ уничтожили Challenger 2 одним ударом
16:02
Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы
15:50
«Мертвая петля»: 110 лет назад Нестеров первым выполнил фигуру высшего пилотажа

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
Любовь Успенская готовится стать бабушкой: «Намечается в ближайшее время»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России