Лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки

Представители «двадцатки» договорились укреплять глобальную продовольственную безопасность.

Лидеры стран G20 призвали к выполнению зерновой сделки в полном объеме, обеспечивая поставки продовольствия как из России, так и из Украины. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Призываем к их (инициатив — Прим. ред.) полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствие и удобрения из РФ и Украины», — гласит декларация.

Также представители G20 договорились укреплять глобальную продовольственную безопасность и пришли к выводу, что развивающиеся страны должны в более полной мере быть представлены в мировых экономических институтах.

Накануне в ООН заявили о готовности пойти на уступки по выполнению российских условий возобновления зерновой сделки. Руководство организации предложило России выйти на соглашение на основе «четырех краеугольных камней» по формату страхования российских судов, разрешения оставлять судна в Европе, а также переподключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT и вернуть замороженные в ЕС активы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море.