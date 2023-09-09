«С похоронами загвоздка»: какие проблемы возникли у семьи Гогиберидзе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 1 006 0

Семья Гогиберидзе пока не определилась с местом захоронения хирурга

«С похоронами загвоздка»: какие проблемы возникли у семьи Гогиберидзе

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Звездный доктор ушел из жизни в одной из больниц Москвы.

Знаменитого пластического хирурга Отари Гогиберидзе похоронят в Москве 10 сентября. Однако с организацией ритуала произошла загвоздка.

Вдова Гогиберидзе ведущая Яна Лапутина заявила в беседе с изданием МК, что пока семья не определилась с будущим местом захоронения Отари.

«Похороны состоятся завтра, на третий день, как и положено. Кладбище пока назвать не могу, еще не решили. Сейчас с дочкой будем определяться. Пока не можем решить», — поделилась жена хирурга.

Ранее сообщалось, что один из самых известных и востребованных пластических хирургов умер от тяжелых последствий перенесенного коронавируса, который дал осложнения на сосуды и сердце, из-за чего у Отари и произошел сердечный приступ.

При жизни Отари Гогиберидзе стал обладателем премии «Золотой ланцет» и являлся членом общества пластических хирургов России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, от чего умер Отари Гогиберидзе — известный пластический хирург.

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