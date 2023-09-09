Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе

Хирург всегда отговаривал женщин делать «ягодицы, как у Дженнифер Лопес».

Стала известна причина преждевременного ухода звездного пластического хирурга и обладателя премии «Золотой ланцет» Отари Гогиберидзе. Об этом в социальных сетях рассказала телеведущая и супруга доктора Яна Лапутина.

По словам Лапутиной, Гогиберидзе скончался от последствий коронавируса.

«Отари в феврале перенес ковид, который дал очень серьезные осложнения на сердце», — заявила ведущая.

Также она сообщила, что прощание со звездным хирургом состоится в воскресенье 10 сентября.

Известно, что именитый доктор являлся членом общества пластических хирургов России и доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии РУДН. В карьере Гогиберидзе было огромное количество операций. Пластику груди Полины Дибровой делал именно Отари. Самой Лапутиной Гогиберидзе делал коррекцию пластики носа.

На момент смерти знаменитому хирургу было 52 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер звездный хирург Отари Гогиберидзе. Он очень долго восстанавливался после перенесенного коронавируса, которым болел в феврале.