Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 6 663 0

Ведущая Лапутина: хирург Гогиберидзе умер от последствий коронавируса

Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

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Хирург всегда отговаривал женщин делать «ягодицы, как у Дженнифер Лопес».

Стала известна причина преждевременного ухода звездного пластического хирурга и обладателя премии «Золотой ланцет» Отари Гогиберидзе. Об этом в социальных сетях рассказала телеведущая и супруга доктора Яна Лапутина.

По словам Лапутиной, Гогиберидзе скончался от последствий коронавируса.

«Отари в феврале перенес ковид, который дал очень серьезные осложнения на сердце», — заявила ведущая.

Также она сообщила, что прощание со звездным хирургом состоится в воскресенье 10 сентября.

Известно, что именитый доктор являлся членом общества пластических хирургов России и доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии РУДН. В карьере Гогиберидзе было огромное количество операций. Пластику груди Полины Дибровой делал именно Отари. Самой Лапутиной Гогиберидзе делал коррекцию пластики носа.

На момент смерти знаменитому хирургу было 52 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер звездный хирург Отари Гогиберидзе. Он очень долго восстанавливался после перенесенного коронавируса, которым болел в феврале.

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