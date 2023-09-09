Цена оправдана? Во сколько бы Виктории Боне вышла пластическая операция в России

Телеведущая легла под нож хирурга в США. Могла ли она сэкономить?

Недавно блогер Виктория Боня отправилась в США. Но не для путешествия, а чтобы сделать себе дорогостоящую пластическую операцию. Женщина хотела попасть именно к тому хирургу, который работал над внешностью супермодели Беллы Хадид. Выпускница «Дома-2» демонстрирует свои изменения в своих социальных сетях. Известно, что телеведущая отдала за операцию 240 тысяч долларов (более 23 миллионов рублей). Но пластический хирург Александр Вдовин рассказал изданию Woman.ru подробнее о стоимости операции Бони.

«В России за эту операцию она бы отдала 200-300 тысяч рублей. Процедуры для глаз — это 100-150 тысяч рублей. А лифтинг верхней трети лица — 350-400 тысяч рублей. Цены меняются в зависимости от клиники. И у нас эти методы четко и хорошо применяются, а результаты в России намного превосходят зарубежные клиники», — заявил пластический хирург.

Врач отметил, что телеведущая могла добиться схожих изменений с помощью эндоскопического фейслифтинга верхней трети лица. Такая операция менее травматичная.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Бони начались проблемы с лицом после пластики в США.