Гуляет в кепке: у Бони начались проблемы с лицом после пластики в США

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 47 0

Боня перестала чувствовать верхнюю губу после пластической операции

Гуляет в кепке: у Бони начались проблемы с лицом после пластики в США

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

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Что стряслось со звездой после хирургического вмешательства?

Телеведущая Виктория Боня после блефаропластики в США перестала чувствовать верхнюю губу, однако не бывает худа без добра — модель осталась в восторге от своей кожи, которая стала «как у младенца». Об этом сообщает KP.RU.

В личном блоге знаменитость выложила новый ролик, на котором она прогуливается по улицам Лос-Анджелеса в бейсболке и очках на 12-й день после операции. По признанию Бони, ее верхняя губа пока еще не полностью движется, но чувствительность вернется максимум через четыре месяца.

Звезда раскрыла, что ее кожу омолаживали с помощью СО2-лазера. После процедуры категорически запрещается находится под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому звезда пока гуляет в кепке.

Виктория БоняВиктория Боня после пластики. Фото: Instagram* / victoriabonya

Также Боня вновь попыталась убедить поклонников, что не делала ринопластику. Она подчеркнула, что врачи «вообще не трогали» ее нос, у нее просто «сильный отек на лице».

Ранее 5-tv.ru писал, что у Бони под наркозом раскрылись новые таланты.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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