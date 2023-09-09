Путин утвердил порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Указ от 22 июня 2022 года, который ранее определял порядок исполнения обязательств по ценным бумагам, прекращает действовать.

Путин утвердил порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

Фото: www.globallookpress.com / Petr Chernov

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям. Документ опубликован на портале правовых актов.

В соответствии с указом Россия вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций. Также указан механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления.

Отмечается, что речь идет об обязательствах и перед резидентами, и перед иностранными кредиторами. При этом имеются в виду бумаги, учитываемые иностранными депозитариями.

Указ от 22 июня 2022 года, который ранее определял порядок исполнения обязательств по ценным бумагам, прекращает действовать. В соответствии с ним российские банки, попавшие под санкции недружественных стран и чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены, могли приостановить выполнение обязательств перед бизнесом в этой валюте. Также могли быть заморожены перечисление и выдача средств. Компании могли открывать спецсчета типа «Д», чтобы исполнить обязательства по еврооблигациям перед нерезидентами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк увеличит продажи валюты почти в десять раз: с 14 по 22 сентября планируется реализовать ее на 150 миллиардов рублей. Решение объяснили тем, что 16 сентября предстоит погашение валютного выпуска еврооблигаций России в рублях.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышла на публику после тяжелого инсульта
17:56
«Вообще в шоке»: треш-блогер Хилми раскрыл свою версию скандала в Петербурге
17:52
Путин утвердил порядок исполнения обязательств по еврооблигациям
17:42
Татьяна Анциферова сообщила о гибели падчерицы в Харькове
17:31
Пашинян заявил Макрону о готовности к срочным переговорам с Алиевым
17:15
Путин заявил о продлении диаметров метро Москвы до Тулы, Калуги и других городов

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе
Задний двор для США: сможет ли женщина-президент изменить ситуацию в Мексике
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России