Путин утвердил порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям. Документ опубликован на портале правовых актов.

В соответствии с указом Россия вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций. Также указан механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления.

Отмечается, что речь идет об обязательствах и перед резидентами, и перед иностранными кредиторами. При этом имеются в виду бумаги, учитываемые иностранными депозитариями.

Указ от 22 июня 2022 года, который ранее определял порядок исполнения обязательств по ценным бумагам, прекращает действовать. В соответствии с ним российские банки, попавшие под санкции недружественных стран и чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены, могли приостановить выполнение обязательств перед бизнесом в этой валюте. Также могли быть заморожены перечисление и выдача средств. Компании могли открывать спецсчета типа «Д», чтобы исполнить обязательства по еврооблигациям перед нерезидентами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк увеличит продажи валюты почти в десять раз: с 14 по 22 сентября планируется реализовать ее на 150 миллиардов рублей. Решение объяснили тем, что 16 сентября предстоит погашение валютного выпуска еврооблигаций России в рублях.