Центробанк увеличит продажи валюты почти в десять раз

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 16 0

Центробанк с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 миллиардов рублей

Центробанк увеличит продажи валюты почти в десять раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Мера временная и связана с предстоящим погашением валютных еврооблигаций страны. Что об этом известно?

Центробанк сообщил о продаже валюты на 150 миллиардов рублей, которая будет проходить с 14 по 22 сентября. В официальном комментарии Банка России уточняется, что мера временная.

Так, с 14 сентября ЦБ будет продавать валюту за 21,4 миллиарда рублей в день. Сейчас же этот показатель держится на отметке в два миллиарда и 300 миллионов рублей.

«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года», — сообщили в ЦБ.

Временное изменение объяснили тем, что 16 сентября предстоит погашение валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем эмиссии составляет три миллиарда долларов, а выплаты по ним будут осуществлять в рублях.

Именно поэтому в Банке России решили, что может возникнуть дополнительный спрос на валюту от держателей еврооблигаций. Оставшийся объем валюты начнут продавать равными частями с 25 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк начал тестирование цифрового рубля в 13 банках.

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