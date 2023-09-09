Шерпа РФ назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Шерпа РФ в G20 Лукаш: саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных в истории

Шерпа РФ назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных

Фото: Reuters / AMIT DAVE

Читайте нас в: Дзен Новости

Помимо разногласий по Украине, острым стало обсуждение вопросов изменения климата.

Саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за ситуации на Украине. Об этом заявила шерпа России в организации Светлана Лукаш.

«Это был, наверное, один из самых сложных саммитов „группы двадцати“ почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — цитирует Лукаш РИА Новости.

Помимо разногласий по Украине, проблемными были обсуждения вопросов изменения климата и перехода к низкоуглеродной энергетике. Наиболее же острыми стали темы, связанные с реформами международных финансовых институтов.

Саммит с участием 20 политических лидеров стартовал в минувшую пятницу и ознаменовался включением Африканского союза в список постоянных представителей объединения. Ключевым вопросом стал украинский конфликт. Сторонам удалось урегулировать свои взгляды на происходящее в стране. Полученные итоги очень похожи на те, что были согласованы на прошлом саммите. В официальном сообщении подчеркивается, что странам «двадцатки» еще предстоит утвердить окончательные формулировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран G20 призвали к выполнению зерновой сделки в полном объеме, обеспечивая поставки продовольствия как из России, так и из Украины.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Шерпа РФ назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных
19:27
«Новая реальность»: в США признали, что в спецоперации неминуемо победит Россия
19:19
«Оставляет желать лучшего»: почему в России увеличилось число отравлений
19:05
Байкер «Хирург» поздравил Волгоград с Днем города
18:59
В Европе раскритиковали поставки зерна беднейшим странам
18:51
Число отравившихся готовой едой из доставки в Петербурге превысило 100 человек

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе
«Другая модель ведения бизнеса»: что ждет микрофинансовые организации в России
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России