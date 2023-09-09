Шерпа РФ назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных

Помимо разногласий по Украине, острым стало обсуждение вопросов изменения климата.

Саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за ситуации на Украине. Об этом заявила шерпа России в организации Светлана Лукаш.

«Это был, наверное, один из самых сложных саммитов „группы двадцати“ почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — цитирует Лукаш РИА Новости.

Помимо разногласий по Украине, проблемными были обсуждения вопросов изменения климата и перехода к низкоуглеродной энергетике. Наиболее же острыми стали темы, связанные с реформами международных финансовых институтов.

Саммит с участием 20 политических лидеров стартовал в минувшую пятницу и ознаменовался включением Африканского союза в список постоянных представителей объединения. Ключевым вопросом стал украинский конфликт. Сторонам удалось урегулировать свои взгляды на происходящее в стране. Полученные итоги очень похожи на те, что были согласованы на прошлом саммите. В официальном сообщении подчеркивается, что странам «двадцатки» еще предстоит утвердить окончательные формулировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран G20 призвали к выполнению зерновой сделки в полном объеме, обеспечивая поставки продовольствия как из России, так и из Украины.