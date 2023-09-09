«Женское сердце переживает»: супруга SHAMAN волнуется за него перед концертами
Супруга SHAMAN волнуется за него перед концертами
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Сегодня исполнитель даст большой концерт в Северной столице.
Популярный автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим. ред.) сегодня выступит на концерте в Санкт-Петербурге. Сотни зрителей соберутся на Газпром Арене.
Перед выступлением у исполнителя спросили, как именно проходит подготовка к шоу и принимает ли в ней участие его жена.
«Сегодня большое и ответственное мероприятие, поэтому она не смогла на нем не присутствовать. Естественно, она сегодня приехала для этого. Но я прекрасно понимаю, что она все-таки эмоциональное создание, женщина», — ответил он корреспонденту 5-tv.ru.
Супруга SHAMAN переживает за него. Например, даже в то время, пока специалисты собирают сцену, поскольку «вдруг какие-то железки» его заденут или что-то еще.
«Женское сердце переживает за здоровье, чтобы все было в порядке», — ответил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как SHAMAN совершил полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.
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