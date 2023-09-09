«Женское сердце переживает»: супруга SHAMAN волнуется за него перед концертами

Сегодня исполнитель даст большой концерт в Северной столице.

Популярный автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим. ред.) сегодня выступит на концерте в Санкт-Петербурге. Сотни зрителей соберутся на Газпром Арене.

Перед выступлением у исполнителя спросили, как именно проходит подготовка к шоу и принимает ли в ней участие его жена.

«Сегодня большое и ответственное мероприятие, поэтому она не смогла на нем не присутствовать. Естественно, она сегодня приехала для этого. Но я прекрасно понимаю, что она все-таки эмоциональное создание, женщина», — ответил он корреспонденту 5-tv.ru.

Супруга SHAMAN переживает за него. Например, даже в то время, пока специалисты собирают сцену, поскольку «вдруг какие-то железки» его заденут или что-то еще.

«Женское сердце переживает за здоровье, чтобы все было в порядке», — ответил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как SHAMAN совершил полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.