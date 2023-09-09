«Неизвестно, что будет громче!» — SHAMAN совершил полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 440 0

SHAMAN совершил полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Право выстрелить из орудия предоставляется в качестве награды известным людям.

Популярнейший артист SHAMAN совершил полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Вместе с ним стреляла ребенок Блокады, ветеран Валентина Дмитриевна Соловьева. Полуденный выстрел в Санкт-Петербурге является давней традицией, а право выстрелить предоставляется как награда известным людям.

Исполнитель заметил, что все события, приуроченные к началу блокады Ленинграда, посвящены именно таким людям, как Валентина Дмитриевна.

Певцу вручили копию гильзы от выстрела с памятной надписью. Также SHAMAN пообщался с журналистами.

«Это очень глобальный мастаб, но о впечатлениях смогу рассказать чуть позже. <…> Но есть такое выражение: „Когда пушки говорят, музы молчат“. Но сегодня будет не тот случай», — заверил артист.

А еще музыкант рассказал об очень громких планах на вечер в Петербурге.

«Приятно стать частью полуторавековой традиции и сверить часы с жителями Санкт-Петербурга. Но еще неизвестно, что будет громче — выстрел из пушки или мое большое шоу на „Газпром Арене“!» — заметил SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru показывал, как SHAMAN в день начала блокады Ленинграда возложил цветы на Пискаревском кладбище.

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