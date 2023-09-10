Разбились на два лагеря: итоги первого дня саммита G20

С одной стороны оказались США и другие члены НАТО, с другой — расширяющаяся команда БРИКС. Чем все закончилось?

Реджеп Тайип Эрдоган побывал с визитом в Сочи и оставил после себя ощущение недосказанности. Хотя три часа совещаний, обед с черноморской кухней прошли в дружественном ключе. Россия передала Турции дорожную карту, то есть план своего участия в создании газового хаба неподалеку от Стамбула. Также был проработан механизм поставок российского зерна в беднейшие страны Африки через Турцию.

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«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно. И даже осуществить поставку логистику бесплатно, доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению, в ближайшие там пару-тройку недель поставка начнется», — сказал президент РФ Владимир Путин после встречи с Эрдоганом.

Эрдоган добавил таинственности вскоре после возвращения из Сочи. Из окружения турецкого лидера произошла утечка в местную прессу, мол их президент повезет на саммит G20 «предложения российской стороны по урегулированию конфликта на Украине».

На саммите G20 произошло отчетливое формирование двух лагерей. С одной стороны США и другие члены НАТО, с другой — расширяющаяся команда БРИКС. Символом борьбы с англосакской гегемонией стал и такой жест страны-хозяйки саммита. Премьер-министр Индии попросил называть свою страну на санскритский манер «Бхарат». Потому Индия — это слово, придуманное колонизаторами. О восточных тонкостях дипломатии рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов. Все подробности — в его репортаже.