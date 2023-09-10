Разбились на два лагеря: итоги первого дня саммита G20

Эфирная новость 23 0

В Индии завершился первый день саммита G20

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С одной стороны оказались США и другие члены НАТО, с другой — расширяющаяся команда БРИКС. Чем все закончилось?

Реджеп Тайип Эрдоган побывал с визитом в Сочи и оставил после себя ощущение недосказанности. Хотя три часа совещаний, обед с черноморской кухней прошли в дружественном ключе. Россия передала Турции дорожную карту, то есть план своего участия в создании газового хаба неподалеку от Стамбула. Также был проработан механизм поставок российского зерна в беднейшие страны Африки через Турцию.

Читайте также

Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ

«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно. И даже осуществить поставку логистику бесплатно, доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению, в ближайшие там пару-тройку недель поставка начнется», — сказал президент РФ Владимир Путин после встречи с Эрдоганом.

Эрдоган добавил таинственности вскоре после возвращения из Сочи. Из окружения турецкого лидера произошла утечка в местную прессу, мол их президент повезет на саммит G20 «предложения российской стороны по урегулированию конфликта на Украине».

На саммите G20 произошло отчетливое формирование двух лагерей. С одной стороны США и другие члены НАТО, с другой — расширяющаяся команда БРИКС. Символом борьбы с англосакской гегемонией стал и такой жест страны-хозяйки саммита. Премьер-министр Индии попросил называть свою страну на санскритский манер «Бхарат». Потому Индия — это слово, придуманное колонизаторами. О восточных тонкостях дипломатии рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов. Все подробности — в его репортаже.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
Из-за провала контрнаступления ВСУ? Почему на самом деле Резникова отправили в отставку
6:12
Минобороны: ПВО уничтожила рядом с Крымом восемь украинских беспилотников
5:58
Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
5:43
ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2
5:40
Анна и Савва Скирдники: почему 10 сентября нельзя долго смотреть в зеркало
5:29
Разбились на два лагеря: итоги первого дня саммита G20

Сейчас читают

Всех беспокоят усы: в соцсетях развернулись баталии из-за внешности Мити Фомина
Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России