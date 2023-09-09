Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ

Однако с мнением киевского режима согласны далеко не все. В том числе европейские лидеры.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В итоговой декларации G20 отсутствовали отрицательные формулировки в сторону России. Киевский режим на это обиделся и выразил свое недовольство. С критикой от украинской стороны выступил представитель МИД страны Олег Николенко в своем личном блоге.
«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст „сильные“ формулировки. В то же время „Группе двадцати“ нечем гордиться», — написал дипломат.
Он опубликовал часть текста декларации, где указано, что в угоду Киеву изменены формулировки. Там была зачеркнута фраза о существовании разных точек зрения касательно конфликта на Украине. Вместо этого там были призывы «единогласно судить» Россию.
Политик заявил, что нужно было пригласить Украину на саммит, потому что без ее участия якобы невозможно понять происходящую ситуацию.
Но даже европейские союзники Украины считают успешной принятую итогую декларацию. Например, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее 5-tv.ru писал, что на саммите G20 выстроилась очередь из желающих сделать фото с российским флагом.
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