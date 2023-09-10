Вкусный и полезный перекус: рецепт сэндвича с тунцом от шефа Ивлева

Наступила школьная пора. Что же можно приготовить своему ребенку для перекуса в школе? Шеф-повар Константин Ивлев на своем YouTube-канале показал рецепт быстрого и вкусного сэндвича.

Ингредиенты:

Тунец в собственном соку 120 граммов

Хрустящий лук 20 граммов

Листья салата 20 граммов

Яйцо отварное две штуки

Майонез 30 граммов

Сладкий чили соус 10 граммов

Любой хлеб четыре куска

Способ приготовления

К тунцу добавляем сладкий чили и майонез. После этого нарезаем листья салата. Пока что получившуюся часть блюда откладываем в сторону. Теперь берем отварные куриные яйца, натираем их на мелкой терке. Снова добавляем майонез. По словам Ивлева, как бы это странно ни казалось, вкус сэндвича зависит от майонеза.

Хлеб слегка подсушиваем. Затем на него выкладываем начинку из салата, яйца и майонеза. Ивлев советует не спешить при готовке еды. Дальше идет тунец, который заправлен небольшим количеством майонеза и сладким чили соусом. Теперь по всей поверхности тунца укладываем хрустящий лук и снова хлеб. Казалось бы, продуктов мало и все они знакомые, но из этого можно сделать настоящую бомбу. Вкусный перекус готов! Главный принцип шефа: начинка должна быть толщиной с хлеб.

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