Самое сильное за 120 лет: под завалами в Марокко продолжаются поиски людей
Землетрясение в Марокко разрушило памятник ЮНЕСКО — Большую стену
Фото, видео: Reuters / HANNAH MCKAY; 5-tv.ru
Большинство погибших находятся в труднодоступных горных районах.
Поиски людей под завалами после сильнейшего землетрясения в Марокко продолжаются. Об этом рассказала корреспондент Аида Сенна с места ЧП.
Природная стихия всколыхнула страну вечером 8 сентября. В Марракеше, неподалеку от которого находился эпицентр подземных толчков, продолжаются поиски выживших и извлечение погибших из-под обломков разрушенных зданий.
Корреспондент передает, что большинство тел остаются в труднодоступных горных районах. Число погибших, по последним данным, превысило две тысячи человек. Еще столько же пострадали.
Землетрясение магнитудой 6,9 стало самым сильным за последние 120 лет в Марокко. Оно вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. Дома рассыпались, как песочные замки. Известно, что пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Большая стена, ограждающая старый город.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения.
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