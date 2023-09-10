Самое сильное за 120 лет: под завалами в Марокко продолжаются поиски людей

Большинство погибших находятся в труднодоступных горных районах.

Поиски людей под завалами после сильнейшего землетрясения в Марокко продолжаются. Об этом рассказала корреспондент Аида Сенна с места ЧП.

Природная стихия всколыхнула страну вечером 8 сентября. В Марракеше, неподалеку от которого находился эпицентр подземных толчков, продолжаются поиски выживших и извлечение погибших из-под обломков разрушенных зданий.

Корреспондент передает, что большинство тел остаются в труднодоступных горных районах. Число погибших, по последним данным, превысило две тысячи человек. Еще столько же пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,9 стало самым сильным за последние 120 лет в Марокко. Оно вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. Дома рассыпались, как песочные замки. Известно, что пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Большая стена, ограждающая старый город.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения.