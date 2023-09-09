В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 11 0

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения

В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

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По последним данным, погибли более 1,3 тысячи человек.

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения — крупнейшего за последние 120 лет в стране. В результате бедствия, по последним данным, погибли более 1,3 тысячи человек. Также местная пресса со ссылкой на информацию МИД страны сообщает о 1,8 тысячи пострадавших.

В материале марокканской газеты Hespress отмечается, что глава государства поручил принять необходимые меры по устранению последствий землетрясения, в том числе оказать помощь всем, кого разрушительное природное явление лишило крова, а также ускорить ход поисково-спасательных работ.

Эпицентр находился в 72 км к северо-востоку от Марракеша. Подземные толчки буквально стерли с лица земли деревню, располагавшуюся недалеко от этого города. ЧП произошло в ночь на 9 сентября, люди находились дома, поэтому под завалами оказалось максимальное число жителей. Магнитуда 6,9 — немногим меньше, чем во время землетрясение, поразившего в этом году Турцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко и передал слова поддержки гражданам страны.

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В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

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