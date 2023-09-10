Президент Франции Эммануль Макрон на саммите G20 проигнорировал вопрос корреспондента Виктора Синеока о зерновой сделке, сообщает издания «Известия».

Журналист спросил у французского лидера, будут ли выполнены условия России по сделке. Макрон оставил вопрос без ответа, а затем скрылся от прессы. Его охрана активно сдерживала натиск корреспондентов.

Прежде сообщалось, что Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ. Киевский режим на это обиделся и выразил свое недовольство. С критикой от украинской стороны выступил представитель МИД страны Олег Николенко в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров раскрыл содержание «секретного» письма генсека ООН по зерновой сделке. В довершение своего выступления на саммите он констатировал, что «киевский режим самостоятельно разрушил территориальную целостность своей страны».