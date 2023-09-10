Макрон на G20 проигнорировал вопрос о зерновой сделке — но почему?

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Полина Долгова
Полина Долгова 6 0

Его задал российский корреспондент «Известий».

Макрон на G20 проигнорировал вопрос о зерновой сделке — но почему?

Фото: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

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Президент Франции Эммануль Макрон на саммите G20 проигнорировал вопрос корреспондента Виктора Синеока о зерновой сделке, сообщает издания «Известия».

Журналист спросил у французского лидера, будут ли выполнены условия России по сделке. Макрон оставил вопрос без ответа, а затем скрылся от прессы. Его охрана активно сдерживала натиск корреспондентов.

Прежде сообщалось, что Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ. Киевский режим на это обиделся и выразил свое недовольство. С критикой от украинской стороны выступил представитель МИД страны Олег Николенко в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров раскрыл содержание «секретного» письма генсека ООН по зерновой сделке. В довершение своего выступления на саммите он констатировал, что «киевский режим самостоятельно разрушил территориальную целостность своей страны».

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