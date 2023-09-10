Частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 83 0

Как сообщают экстренные службы, в результате ЧП могут быть погибшие. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Читайте нас в: Дзен Новости

Частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в озеро Воже в момент, когда выполнялся полет.

Согласно последней информации, в результате ЧП погиб один человек. Еще двое пассажиров вертолета, предположительно, успели выбраться из воды самостоятельно, их госпитализировали.

Детали происшетсвия уточняются. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что была названа предварительная причина крушения Ми-8 в Челябинской области.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Явка на выборах мэра Москвы на вечер 10 сентября составила 41,4%
19:58
Умер знаменитый советский и российский актер Андрей Шаронов
19:47
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Вологодской области
19:32
С трудом: Киркорова после пластики под руки повели к сцене
19:18
Ничто не сравнится: как работают «Кинжалы» в зоне спецоперации
19:09
Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица

Сейчас читают

Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица
Вокруг шприц и курточки: умерший младенец наводил ужас на жителей Якутии
Гроб утонул в цветах: как прошли похороны знаменитого хирурга Гогиберидзе
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России