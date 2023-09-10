Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по детскому саду в Донецке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 810 0

Националисты продолжают терроризировать мирное население Донбасса.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Детский сад в Ворошиловском районе Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими националистами. На месте произошедшего находится корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Еще одно место прилета снаряда — Ворошиловский район города, самый центр. Здесь во дворах находятся два детских садика. Один из них усыпан стеклами от разбитых окон, частями вырванных из окон рам», — показал журналист состояние детсада после атаки ВСУ.

Сам прилет был буквально в двух метрам от дошкольного учреждения. Попал в нежилую постройку, теперь она полностью разрушена. Быковский отметил, что это этот детсад уже третий раз за год получил повреждения в результате обстрелов.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК), боевики выпустили по Донецку десятки снарядов, в том числе кассетные. Также был зафиксирован удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что снаряд ВСУ попал в здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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