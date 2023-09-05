В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада

Речь идет о детсаде № 191, расположенном в Куйбышевском районе.
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
В результате обстрела Донецка снаряд ВСУ угодил в здание детского сада на улице Зоологическая. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.
«Произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 1912», — написал он.
О других разрушениях он не сообщил. Пострадали ли в результате инцидента дети или взрослые — тоже не уточняется.
Украинские нацисты атаковали жилые кварталы Донецка сегодня днем. Прямые попадания пришлись на дома. Известно как минимум о четверых раненных. Кроме того погибла женщина, которую извлекли из-под завалов после попадания ракеты ВСУ в квартиру.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинская армия дважды за день обстреляла села Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждении линии ЛЭП. По его словам, под обстрелом погиб гражданский — его не успела спасти бригада скорой помощи. Еще одну женщину госпитализировали с ранением бедра и минно-взрывной травмой.
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