В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Речь идет о детсаде № 191, расположенном в Куйбышевском районе.

В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Тема:
Спецоперация

В результате обстрела Донецка снаряд ВСУ угодил в здание детского сада на улице Зоологическая. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

«Произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 1912», — написал он.

О других разрушениях он не сообщил. Пострадали ли в результате инцидента дети или взрослые — тоже не уточняется.

Украинские нацисты атаковали жилые кварталы Донецка сегодня днем. Прямые попадания пришлись на дома. Известно как минимум о четверых раненных. Кроме того погибла женщина, которую извлекли из-под завалов после попадания ракеты ВСУ в квартиру.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская армия дважды за день обстреляла села Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждении линии ЛЭП. По его словам, под обстрелом погиб гражданский — его не успела спасти бригада скорой помощи. Еще одну женщину госпитализировали с ранением бедра и минно-взрывной травмой.

Тема:
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